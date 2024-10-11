В Башкирии на трассе М-5 «Урал» в аварии погибла 22-летняя девушка
13:14, 11 окт 2024
Трагический инцидент произошел в Благоварском районе Республики Башкортостан, где автомобильная авария унесла жизнь молодой девушки. Происшествие случилось в разгар дня на федеральной трассе М-5 «Урал».
По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» двигался по 1413-му километру трассы, когда водитель — молодой человек 24 лет — неожиданно утратил контроль над транспортным средством. В результате автомобиль столкнулся с дорожным ограждением и перевернулся.
В момент аварии в салоне находились семь человек. Наиболее тяжелые последствия столкновения настигли 22-летнюю пассажирку — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Остальные участники происшествия, включая водителя, отделались легкими травмами — их спасли пристегнутые ремни безопасности.
На место трагедии оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Специалистам предстоит выяснить причины, приведшие к потере управления автомобилем.
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