В Башкирии на трассе М-5 «Урал» в аварии погибла 22-летняя девушка

13:14, 11 окт 2024

Трагический инцидент произошел в Благоварском районе Республики Башкортостан, где автомобильная авария унесла жизнь молодой девушки. Происшествие случилось в разгар дня на федеральной трассе М-5 «Урал».

По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» двигался по 1413-му километру трассы, когда водитель — молодой человек 24 лет — неожиданно утратил контроль над транспортным средством. В результате автомобиль столкнулся с дорожным ограждением и перевернулся.

В момент аварии в салоне находились семь человек. Наиболее тяжелые последствия столкновения настигли 22-летнюю пассажирку — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Остальные участники происшествия, включая водителя, отделались легкими травмами — их спасли пристегнутые ремни безопасности.

На место трагедии оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Специалистам предстоит выяснить причины, приведшие к потере управления автомобилем.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ