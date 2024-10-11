На заснеженной трассе в Башкирии автомобиль съехал в кювет

20:23, 11 окт 2024

Сложные погодные условия продолжают испытывать на прочность водителей в Республике Башкортостан. Очередной инцидент произошел на региональной трассе в Салаватском районе, где автомобилист, управлявший отечественной машиной, не справился с управлением на заснеженной дороге.

Происшествие случилось на участке между санаторием Янгантау и деревней Турналы. Обильный снегопад значительно ухудшил видимость и сцепление с дорожным полотном, что и привело к неприятному инциденту — автомобиль съехал с дороги и оказался в кювете.

В результате происшествия автомобилист существенно не пострадали. Спасательные службы республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям оперативно отреагировали на вызов и профессионально провели эвакуацию автомобиля.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Госкомитет РБ по ЧС