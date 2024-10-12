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В Башкирии пожар уничтожил четыре садовых домика и две бани

В Башкирии пожар уничтожил четыре садовых домика и две бани

10:24, 12 окт 2024

Накануне вечером 11 октября в садовом товариществе «Спорт-Отдых», находящемся в Чишминском районе Башкортостана произошел пожар.

Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени. В считанные минуты огонь охватил несколько построек, угрожая перекинуться на соседние участки. Ситуация требовала немедленных и решительных действий.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС и Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. К профессионалам присоединились местные добровольцы.

Благодаря слаженной работе и профессионализму пожарных, а также самоотверженности добровольцев, удалось остановить дальнейшее распространение огня.

Несмотря на успешное тушение, стихия успела нанести ущерб. Четыре садовых домика и две бани получили повреждения разной степени. Однако главное, что в этой чрезвычайной ситуации обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты МЧС России. Они проводят тщательное расследование, чтобы установить точные причины возникновения пожара и предотвратить подобные инциденты в будущем.

88-летний мужчина погиб при ночном пожаре в Башкирии

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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