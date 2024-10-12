В Башкирии застрелили брата генерала Минобороны

13:07, 12 окт 2024

В Мишкинском районе Башкирии произошел несчастный случай на охоте, в результате которого погиб 75-летний мужчина. Трагедия случилась в лесу неподалеку от деревни Большие Шады, куда группа из шести человек отправилась на законную охоту на лося.

Охотники выследили лося и приготовились к выстрелу. В этот момент произошло непоправимое — сын, целясь в животное, по трагической случайности попал в своего отца. Пуля поразила голову пожилого мужчины, не оставив ему шансов на спасение.

Следователи прибыли на место трагедии, где провели тщательный осмотр и изъяли оружие для дальнейшего исследования. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранители допросили подозреваемого и свидетелей, пытаясь восстановить полную картину случившегося.

По информации местных СМИ, один из участников охоты — бывший генерал-лейтенант, уроженец Башкирии, ныне проживающий в Москве. Его имя уже появлялось в региональной прессе в связи с посещением родного района во время празднования юбилея профессионального лицея в 2012 году.

Автор: Вадим Рудаков