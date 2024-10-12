В Башкирии в аварии с участием трех автомобилей погиб пассажир

15:59, 12 окт 2024

В минувший вечер в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.

Инцидент произошел примерно в 20:00 на 102-м километре трассы Уфа-Оренбург. По данным предварительного расследования, водитель «Лады Калины», мужчина 53 лет, совершил роковую ошибку при выезде со второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю «ЗАЗ Шанс», что привело к столкновению.

Удар оказался настолько сильным, что 40-летнего пассажира «Лады» выбросило из салона. В этот момент по встречной полосе двигалась «Тойота Королла», под колеса которой и попал несчастный. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Они оперативно организовали оцепление места происшествия и начали сбор доказательств для последующего расследования. Специалисты тщательно изучают все обстоятельства случившегося, чтобы установить точную причину аварии и определить степень ответственности каждого участника дорожного движения.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ