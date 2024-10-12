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В Башкирии пьяная автоледи насмерть сбила дорожного рабочего

В Башкирии пьяная автоледи насмерть сбила дорожного рабочего

19:38, 12 окт 2024

В Иглинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погиб человек.

Рано утром на федеральной автодороге М-5 «Урал» автомобиль Kia Spectra, управляемый 35-летней жительницей Челябинской области, внезапно выехал на участок, где проводились дорожные работы. В результате столкновения погиб 49-летний рабочий. Удар был настолько сильным, что мужчину отбросило в салон автомобиля, а сама машина слетела с дороги и оказалась в кювете.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели стандартную процедуру освидетельствования водителя. В выдыхаемом воздухе женщины обнаружили 0,857 миллиграмма алкоголя. Этот факт существенно усугубил ситуацию, переведя обычное ДТП в разряд тяжких преступлений.

В настоящее время виновница аварии задержана правоохранительными органами. Следственный комитет рассматривает вопрос о выборе меры пресечения. Учитывая тяжесть последствий и состояние водителя в момент аварии, вероятность строгого наказания крайне высока.

В Башкирии в аварии с участием трех автомобилей погиб пассажир

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия ДТП
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