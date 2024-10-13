В жилом доме в Уфе прогремел взрыв, есть пострадавшие

14:05, 13 окт 2024

В Уфе произошло ЧП связанное с утечкой бытового газа. Инцидент случился в субботнее утро в многоэтажном здании на улице Ладыгина. Мощная детонация газовоздушной смеси привела к значительным разрушениям: были выбиты оконные стекла, поврежден вход в подъезд, а также частично обрушилась конструкция балкона.

Пожарные и спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки, организовав эвакуацию жителей дома. Двое граждан получили травмы различной степени тяжести: мужчина 66 лет и женщина 31 года были госпитализированы с ожоговыми травмами и ранением нижней конечности осколочного характера.

Для устранения последствий аварии были мобилизованы значительные силы: 64 специалиста и 21 единица специальной техники. Представители прокуратуры Республики Башкортостан начали расследование обстоятельств случившегося. Точные причины инцидента пока не установлены и находятся в процессе выяснения.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: ГУ МЧС по РБ