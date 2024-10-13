В Башкирии в огне погибли двое мужчин
22:06, 13 окт 2024
13 октября в Республике Башкортостан произошли два трагических инцидента, связанных с пожарами. В результате происшествий погибли два человека: мужчины 42 и 60 лет. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
В Аскинском районе, в деревне Давлятовка, огонь охватил частное владение. Пожар полностью уничтожил баню и жилой дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.
Второй инцидент произошел в столице республики, Уфе. На улице Кооперативной загорелся жилой дом. В ходе ликвидации пожара было найдено тело 42-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Читайте также:В Башкирии пожар уничтожил четыре садовых домика и две бани
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Трупы двух мужчин были извлечены из водоемов в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за прошедшую ночь погибли три человека