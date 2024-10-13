В Башкирии в огне погибли двое мужчин

22:06, 13 окт 2024

13 октября в Республике Башкортостан произошли два трагических инцидента, связанных с пожарами. В результате происшествий погибли два человека: мужчины 42 и 60 лет. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

В Аскинском районе, в деревне Давлятовка, огонь охватил частное владение. Пожар полностью уничтожил баню и жилой дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.

Второй инцидент произошел в столице республики, Уфе. На улице Кооперативной загорелся жилой дом. В ходе ликвидации пожара было найдено тело 42-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ