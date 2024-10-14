Два смертельных пожара в Башкирии: жертвами стали пожилая женщина и мужчина
09:24, 14 окт 2024
В Башкирии зафиксированы два смертельных пожара, произошедших в разных районах республики.
В деревне Мурсалимкино Салаватского района огонь вспыхнул в деревянном доме с пристройкой. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.
Еще один пожар произошел ночью в селе Старокальмиярово Татышлинского района. Пламя охватило жилой дом на улице Садовой. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 39-летнего мужчины.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедших трагедий.
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионерка получила ожоги, пытаясь спасти документы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелся деревянный дом, погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины-инвалида