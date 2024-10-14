Два смертельных пожара в Башкирии: жертвами стали пожилая женщина и мужчина

09:24, 14 окт 2024

В Башкирии зафиксированы два смертельных пожара, произошедших в разных районах республики.

В деревне Мурсалимкино Салаватского района огонь вспыхнул в деревянном доме с пристройкой. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.

Еще один пожар произошел ночью в селе Старокальмиярово Татышлинского района. Пламя охватило жилой дом на улице Садовой. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 39-летнего мужчины.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедших трагедий.





Автор: Алия Карачурина