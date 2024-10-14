В Башкирии семья с четырьмя детьми лишилась жилья из-за пожара
09:57, 14 окт 2024
Ночью в селе Ауструм Иглинского района Башкирии произошел пожар, оставив многодетную семью без жилья.
Пламя охватило жилой дом, пристрой и баню. К счастью, благодаря оперативному вмешательству пожарных, никто из людей не пострадал.
Семья, в которой воспитываются четверо детей, временно разместилась у родственников.
Специалисты выясняют причины возгорания.
Автор: Вадим Рудаков
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