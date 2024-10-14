Самолет из Уфы в Ноябрьск подал сигнал тревоги

11:45, 14 окт 2024

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Уфы в Ноябрьск, столкнулось с техническими проблемами в воздухе. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, экипаж лайнера авиакомпании «Ямал» доложил о нестабильной работе навигационного оборудования.

В ходе полета была зафиксирована ложная тревога системы предупреждения о близости земли. Несмотря на возникшие сложности, пилоты не объявляли сигнал бедствия или срочности.

Предположительно, экипажу удалось справиться с неполадками и продолжить полет к месту назначения. Информация о дальнейшей судьбе рейса и состоянии пассажиров пока не поступала.

Ранее авиалайнер вернулся в Уфу из-за проблем с шасси.

Автор: Вадим Рудаков