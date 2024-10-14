Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии мужчина расстрелял бывшую девушку и ее нового спутника

В Башкирии мужчина расстрелял бывшую девушку и ее нового спутника

13:28, 14 окт 2024

В июле этого года в Башкирии житель Дюртюлинского района, движимый ревностью, совершил нападение на свою бывшую возлюбленную и ее нового партнера.

Мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, подкараулил пару, возвращавшуюся с полевых работ. Он дважды выстрелил в женщину, ранив ее в руку и грудь. Затем, пытаясь скрыться с места преступления, он наехал на автомобиле на мужчину. Несмотря на полученные травмы, пострадавший смог подняться на ноги и попытался убежать. Преступник выстрелил ему вслед, попав в голову.

К счастью, оба пострадавших выжили. Женщина, несмотря на ранения, сумела добраться до дороги и остановить проезжавший автомобиль, который доставил ее в больницу.

Злоумышленник был задержан и признал свою вину. В настоящее время уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц» передано в суд.

В Башкирии мужчина ударил соседа топором по голове

Читайте также:

В Башкирии мужчина ударил соседа топором по голове
Автор: Вадим Рудаков
Фото: СК Башкирии
Теги: Дюртюлинский район происшествия
Читайте также

Зарезавший бывшую девушку, ее парня и устроивший смертельное ДТП ревнивец из Башкирии оказался на свободе
Общество в Башкирии
Зарезавший бывшую девушку, ее парня и устроивший смертельное ДТП ревнивец из Башкирии оказался на свободе
В Башкирии от рук своего бывшего мужа погибла 25-летняя мать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии от рук своего бывшего мужа погибла 25-летняя мать
«Хватит шуметь!»: в Уфе пьяная ссора чуть не закончилась убийством
Происшествия в Башкирии
«Хватит шуметь!»: в Уфе пьяная ссора чуть не закончилась убийством
В Башкирии мужчина ударил соседа топором по голове
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина ударил соседа топором по голове


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok