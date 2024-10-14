В Башкирии мужчина расстрелял бывшую девушку и ее нового спутника

13:28, 14 окт 2024

В июле этого года в Башкирии житель Дюртюлинского района, движимый ревностью, совершил нападение на свою бывшую возлюбленную и ее нового партнера.

Мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, подкараулил пару, возвращавшуюся с полевых работ. Он дважды выстрелил в женщину, ранив ее в руку и грудь. Затем, пытаясь скрыться с места преступления, он наехал на автомобиле на мужчину. Несмотря на полученные травмы, пострадавший смог подняться на ноги и попытался убежать. Преступник выстрелил ему вслед, попав в голову.

К счастью, оба пострадавших выжили. Женщина, несмотря на ранения, сумела добраться до дороги и остановить проезжавший автомобиль, который доставил ее в больницу.

Злоумышленник был задержан и признал свою вину. В настоящее время уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц» передано в суд.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: СК Башкирии