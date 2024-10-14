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84-летняя уфимка погибла при пожаре в квартире на проспекте Октября

84-летняя уфимка погибла при пожаре в квартире на проспекте Октября

15:25, 14 окт 2024

В одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Октября в Уфе произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина.

Огонь вспыхнул на кухне, быстро распространяясь по помещению. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия, действуя слаженно и профессионально.

Пожарным удалось вывести из задымленной квартиры ее 84-летнюю хозяйку. Женщину немедленно передали в руки медиков скорой помощи, прибывших на вызов. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось. Медики констатировали смерть пенсионерки, предположительно от отравления продуктами горения.

В настоящее время на месте трагедии работает следственная группа. Эксперты тщательно изучают место возгорания, пытаясь установить точную причину пожара. Предварительные версии пока не разглашаются.

МЧС Башкирии в связи с происшествием выступило с обращением к жителям республики, напомнив о ключевых правилах, соблюдение которых может предотвратить подобные трагедии.

Среди основных рекомендаций — отказ от курения в постели, постоянный контроль за работающими обогревательными приборами и печами, особенно в ночное время. Кроме того, спасатели настоятельно советуют устанавливать в жилых помещениях пожарные извещатели — простые, но эффективные устройства, способные вовремя предупредить о возникновении опасной ситуации.

Ранее мы сообщали о том, что в Башкирии зафиксированы два смертельных пожара, произошедших в разных районах республики.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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