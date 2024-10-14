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Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей

Мошенники обманули сотрудницу администрации в Башкирии на 990 тысяч рублей

20:58, 14 окт 2024

В Белорецке жертвой телефонных аферистов стала муниципальная служащая. Злоумышленники использовали уже знакомую схему обмана, чтобы завладеть ее сбережениями.

Женщине поступил видеозвонок от якобы сотрудника банка. Для убедительности на заднем плане был размещен логотип финансовой организации. Мошенник сообщил доверчивой жертве, что с ее банковской карты происходит несанкционированное списание средств. Чтобы предотвратить хищение, лжесотрудник предложил заблокировать карту.

Поверив в правдивость слов незнакомца, женщина согласилась на предложенные действия. Спустя несколько дней она с ужасом обнаружила, что все ее сбережения в размере 990 тысяч рублей были переведены на неизвестный счет.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан предполагают, что мошенники получили удаленный доступ к телефону потерпевшей. В настоящее время по факту случившегося проводится расследование.

Ранее мы писали о том, что житель Башкирии стал жертвой мошенников, пытаясь заказать массажные услуги.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Белорецк происшествия мошенники
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