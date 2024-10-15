В Башкирии ЧП в торговом центре закончилось стрельбой и ранением полицейского

09:26, 15 окт 2024

Накануне около 23:00 в дежурную часть Стерлитамака поступило сообщение о нарушителе порядка в одном из торговых центров города. Охрана объекта была встревожена поведением посетителя, чьи действия представляли реальную угрозу для окружающих. Неизвестный мужчина проявлял явные признаки агрессии, игнорируя попытки успокоить его.

Прибывший на место наряд полиции столкнулся с неожиданным поворотом событий. Вместо того чтобы сдаться, нарушитель бросился наутек, вынудив стражей порядка начать преследование. Погоня, достойная остросюжетного фильма, завершилась на крыше торгового центра, где ситуация приняла опасный оборот.

Загнанный в угол мужчина выхватил нож, превратив конфликт в вооруженное противостояние. В ходе попытки задержания один из полицейских получил ранение холодным оружием. Это вынудило правоохранителей прибегнуть к крайним мерам — применению табельного оружия, как это предусмотрено законом «О полиции» в случаях прямой угрозы жизни сотрудника.

В результате нападавший был ранен и задержан. Обоим пострадавшим — и полицейскому, и задержанному — сразу же была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следственные органы активно работают над установлением личности злоумышленника и выяснением всех обстоятельств инцидента.

Автор: Алия Карачурина