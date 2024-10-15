Смертельное ДТП в Башкирии: пенсионер погиб под колесами Datsun
10:59, 15 окт 2024
В поселке Чишмы, расположенном в Чишминском районе Башкирии, в ночь на 15 октября произошло смертельное ДТП: автомобиль Datsun сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Инцидент произошел на улице Революционной, где 70-летний местный житель решил пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. За рулем машины находился 65-летний водитель, который, по всей видимости, не успел среагировать на внезапно появившегося пешехода. Столкновение оказалось фатальным — пожилой мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Представители ГАИ Башкирии подтвердили факт аварии и сообщили о начале расследования обстоятельств случившегося.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
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