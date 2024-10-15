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Вахтовиков из Башкирии оштрафовали за распитие алкоголя в поезде

Вахтовиков из Башкирии оштрафовали за распитие алкоголя в поезде

12:03, 15 окт 2024

В минувшую субботу, 12 октября, поездка домой для трёх вахтовиков превратилась в неожиданное приключение с последствиями. Поезд «Новый Уренгой — Казань» стал сценой для истории, в которой главными действующими лицами оказались работники, возвращающиеся с северной вахты в Удмуртию и Башкирию.

Встреча незнакомцев в поезде переросла в шумную попойку, нарушившую покой других пассажиров. Трое мужчин, воодушевлённые окончанием трудовой вахты и предвкушением встречи с домом, решили отметить новое знакомство.

Веселье быстро вышло за рамки допустимого, вызвав недовольство попутчиков. Жалобы пассажиров не остались без внимания: на одной из станций к поезду были вызваны сотрудники транспортной полиции. Прибывшие правоохранители быстро оценили ситуацию и приняли меры.

Каждому из нарушителей спокойствия были вручены протоколы об административном правонарушении. Согласно законодательству, за подобные действия предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

После серьёзного разговора с полицейскими, включавшего профилактическую беседу, мужчины осознали неуместность своего поведения. Они успокоились и продолжили путешествие, уже не доставляя неудобств окружающим.

Вахтовиков из Башкирии сняли с поезда Новый Уренгой - Казань за дебош

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
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