В Башкирии подрались сотрудница столовой и школьница
12:10, 15 окт 2024
В Стерлитамаке сегодня утром произошел неприятный инцидент: сотрудница школьной столовой вступила в конфликт с ученицей, который перерос в физическое противостояние.
Прокуратура Республики Башкортостан отреагировала на случившееся и начала проверку по факту происшествия. В ведомстве намерены тщательно изучить все обстоятельства случившегося, в том числе действия компании, ответственной за организацию питания в школе.
Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратура примет решение о необходимости мер реагирования.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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