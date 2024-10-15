В Башкирии подрались сотрудница столовой и школьница

12:10, 15 окт 2024

В Стерлитамаке сегодня утром произошел неприятный инцидент: сотрудница школьной столовой вступила в конфликт с ученицей, который перерос в физическое противостояние.

Прокуратура Республики Башкортостан отреагировала на случившееся и начала проверку по факту происшествия. В ведомстве намерены тщательно изучить все обстоятельства случившегося, в том числе действия компании, ответственной за организацию питания в школе.

Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратура примет решение о необходимости мер реагирования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео