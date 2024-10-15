В Башкирии погибли два человека, влетев на автомобиле в отбойник

12:18, 15 окт 2024

Накануне в Кушнаренковском районе Башкирии случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека.

На 29-м километре трассы Р240 «Восток», автомобиль «Киа Рио» под управлением 37-летнего мужчины из Уфимского района внезапно потерял контроль и на полной скорости врезался в бетонное ограждение, установленное на обочине.

Удар оказался настолько сильным, что водитель погиб мгновенно. Двое его спутников, мужчины 37 и 33 лет, получили тяжелые травмы и были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медиков, жизнь одного из пострадавших спасти не удалось — он скончался в реанимационном отделении.

Сотрудники Государственной автоинспекции Башкирии оперативно прибыли на место происшествия и приступили к расследованию. На данный момент точные причины аварии остаются неизвестными. Следователи рассматривают различные версии, включая техническую неисправность автомобиля, человеческий фактор и состояние дорожного покрытия.

Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз. Специалисты проведут тщательный анализ состояния транспортного средства, изучат дорожные условия на месте аварии и проверят медицинские показатели водителя.





Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ