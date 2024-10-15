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В Башкирии пенсионер за рулем «Рено» не уступил дорогу грузовику: погибла его жена

В Башкирии пенсионер за рулем «Рено» не уступил дорогу грузовику: погибла его жена

18:47, 15 окт 2024

Под Уфой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла пожилая женщина.

Инцидент случился на 11-м километре автодороги «Западный обход Уфы». По данным Госавтоинспекции Республики Башкортостан, виновником аварии стал 70-летний водитель «Рено Логан», который, по неустановленным пока причинам, не предоставил преимущество в движении грузовику «Вольво».

Удар пришелся на пассажирскую сторону, где находилась 70-летняя супруга водителя. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, спасти пассажирку не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Водитель «Рено» с серьезными повреждениями был доставлен в ближайшую больницу, где за его жизнь борются врачи. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

Сотрудники ГИБДД приступили к расследованию обстоятельств аварии. Эксперты изучают дорожные условия, техническое состояние транспортных средств и другие факторы, которые могли повлиять на возникновение этой трагической ситуации.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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