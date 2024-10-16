Молодой водитель «Лады» пострадал в ДТП на трассе М-5 в Башкирии

12:12, 16 окт 2024

В среду, 16 октября, на 1484-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Уфимском районе Республики Башкортостан произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 25-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», потерял контроль над машиной и столкнулся с отбойником. В результате аварии водитель получил травмы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Башкирии произошла еще одна авария: пенсионер за рулем «Рено» не уступил дорогу грузовику, погибла его жена.

Автор: Семен Подгорный