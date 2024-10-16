В Башкирии в серьезное ДТП попал водитель Mercedes
13:21, 16 окт 2024
В среду, 16 октября, в Уфимском районе Башкирии произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Инцидент случился на автодороге Мударисово — Красный Яр.
По предварительной информации, 21-летний автомобилист, управляя Mercedes-Benz 220E, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет. Автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и его пассажир, молодой человек 22 лет, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются.
В этот же день на трассе М-5 в Башкирии в ДТП пострадал молодой водитель «Лады».
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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