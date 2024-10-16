В Башкирии, ехавшей на выезд к ребенку скорой, преградил путь товарный поезд

21:40, 16 окт 2024

В Башкирии бригада скорой помощи столкнулась с препятствием на пути к юному пациенту, пострадавшему в дорожном происшествии. Путь медикам преградил товарный состав, остановившийся на железнодорожном переезде вблизи Бурцево.

Чтобы не терять драгоценное время, врачи приняли решение изменить маршрут и объехать закрытый переезд. К счастью, ребенок получил лишь ушибы и, после осмотра, отказался от госпитализации. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети