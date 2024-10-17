Смертельное ДТП с «ГАЗелью» в Башкирии: водитель погиб после съезда в кювет

18:44, 17 окт 2024

В минувшую среду, 16 октября, в Иглинском районе Башкирии случилась авария на федеральной трассе М-5 «Урал», в результате которой погиб водитель грузового автомобиля марки «ГАЗель».

По предварительным данным, полученным от местного отделения Госавтоинспекции, инцидент произошел в результате потери управления транспортным средством. Автомобиль, двигавшийся по трассе, внезапно съехал с дорожного полотна и опрокинулся в придорожный кювет.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы спасти жизнь 43-летнего мужчины, находившегося за рулем «ГАЗели», не смогли. Медики, прибывшие в составе бригады скорой помощи, лишь констатировали смерть водителя, получившего несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Специалисты Госавтоинспекции проводят тщательное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Эксперты изучают дорожные условия, техническое состояние автомобиля и другие факторы, которые могли привести к столь печальному исходу.

Ранее мы сообщали о том, что в том же самом Иглинском районе пьяная автоледи насмерть сбила дорожного рабочего.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео