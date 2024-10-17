В Уфе произошел смертельный случай на стройке реабилитационного центра

19:01, 17 окт 2024

В столице Башкортостана произошел несчастный случай. Молодой рабочий погиб при выполнении, казалось бы, рутинных обязанностей, став жертвой халатности руководства и несовершенства системы охраны труда.

29-летний штукатур трудился на строительстве реабилитационного центра по улице Авроры в Уфе. Его задачей была уборка строительного мусора на пятом этаже возводимого здания. Никто не мог предположить, что обычный рабочий день обернется трагедией: мужчина упал в вентиляционную шахту, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Государственная инспекция труда Республики Башкортостан провела тщательное расследование инцидента. Выводы экспертов оказались неутешительными: погибший рабочий не прошел необходимый инструктаж, не получил должного обучения и не имел достаточной стажировки для выполнения порученных ему задач. Комиссия пришла к заключению, что основной причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производственного процесса и грубое нарушение требований безопасности.

Эксперты в области охраны труда подчеркивают, что подобные несчастные случаи часто являются результатом системных проблем.

«Экономия на обучении персонала и пренебрежение техникой безопасности могут привести к непоправимым последствиям», — комментирует ситуацию Алексей Петров, специалист по охране труда с 15-летним стажем.

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Автор: Вадим Рудаков