Неисправность электрооборудования привела к гибели пожилой женщины в Башкирии

09:41, 18 окт 2024

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии произошел пожар, в результате чего погибла 82-летняя местная жительница.

Вечером 17 октября загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Молодежная, сообщает МЧС по РБ. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного помещения двух человек и потушили пламя, охватившее 10 квадратных метров жилья.

К сожалению, спасти хозяйку квартиры не удалось. Пенсионерку обнаружили без сознания, и, несмотря на усилия медиков, она скончалась.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС. Предварительная версия — возгорание электросчетчика. Точные причины трагедии устанавливаются.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ