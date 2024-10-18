Неисправность электрооборудования привела к гибели пожилой женщины в Башкирии
09:41, 18 окт 2024
В селе Раевский Альшеевского района Башкирии произошел пожар, в результате чего погибла 82-летняя местная жительница.
Вечером 17 октября загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Молодежная, сообщает МЧС по РБ. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного помещения двух человек и потушили пламя, охватившее 10 квадратных метров жилья.
К сожалению, спасти хозяйку квартиры не удалось. Пенсионерку обнаружили без сознания, и, несмотря на усилия медиков, она скончалась.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС. Предварительная версия — возгорание электросчетчика. Точные причины трагедии устанавливаются.
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
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