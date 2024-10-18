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Неисправность электрооборудования привела к гибели пожилой женщины в Башкирии

Неисправность электрооборудования привела к гибели пожилой женщины в Башкирии

09:41, 18 окт 2024

В селе Раевский Альшеевского района Башкирии произошел пожар, в результате чего погибла 82-летняя местная жительница.

Вечером 17 октября загорелась квартира в многоквартирном доме по улице Молодежная, сообщает МЧС по РБ. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленного помещения двух человек и потушили пламя, охватившее 10 квадратных метров жилья.

К сожалению, спасти хозяйку квартиры не удалось. Пенсионерку обнаружили без сознания, и, несмотря на усилия медиков, она скончалась.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС. Предварительная версия — возгорание электросчетчика. Точные причины трагедии устанавливаются.

84-летняя уфимка погибла при пожаре в квартире на проспекте Октября

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия пожар
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