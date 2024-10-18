В Башкирии бдительный гражданин помог задержать пьяного водителя из Удмуртии

10:38, 18 окт 2024

В Мелеузе бдительный гражданин сообщил в чат-бот ГИБДД Башкирии о том, что двое мужчин, предположительно находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сели в автомобиль Renault Kaptur и покинули территорию местного рынка.

Благодаря оперативному реагированию и системе «Паутина», сотрудники ДПС быстро обнаружили автомобиль и задержали водителя. Им оказался 23-летний житель Удмуртии, у которого освидетельствование выявило 0,405 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Проверка по базе данных ГИБДД показала, что молодой человек уже дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело. Автомобиль нарушителя эвакуирован на штрафстоянку.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ