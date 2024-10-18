Алкоголь стал причиной отказа в перелете вахтовику из Башкирии
11:42, 18 окт 2024
В Сургутском аэропорту 16 октября произошел инцидент с 39-летним вахтовиком из Башкирии.
Мужчина, ожидая свой рейс в Уфу, употреблял спиртное в зоне ожидания после прохождения досмотра. При объявлении посадки на рейс нетрезвое состояние пассажира привлекло внимание сотрудников службы безопасности аэропорта. Медицинское освидетельствование выявило высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,44 мг/л. В результате мужчине было отказано в перелете, а на место происшествия была вызвана полиция.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Вахтовику грозит штраф.
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Автор: Вадим Рудаков
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