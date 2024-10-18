Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Алкоголь стал причиной отказа в перелете вахтовику из Башкирии

Алкоголь стал причиной отказа в перелете вахтовику из Башкирии

11:42, 18 окт 2024

В Сургутском аэропорту 16 октября произошел инцидент с 39-летним вахтовиком из Башкирии.

Мужчина, ожидая свой рейс в Уфу, употреблял спиртное в зоне ожидания после прохождения досмотра. При объявлении посадки на рейс нетрезвое состояние пассажира привлекло внимание сотрудников службы безопасности аэропорта. Медицинское освидетельствование выявило высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе — 1,44 мг/л. В результате мужчине было отказано в перелете, а на место происшествия была вызвана полиция.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Вахтовику грозит штраф.

В аэропорту Уфы сняли с рейса нетрезвого пассажира

Читайте также:

В аэропорту Уфы сняли с рейса нетрезвого пассажира
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

В аэропорту Уфы сняли с рейса нетрезвого пассажира
Происшествия в Башкирии
В аэропорту Уфы сняли с рейса нетрезвого пассажира
Авиадебошира из Башкирии не пустили на рейс из Нового Уренгоя
Происшествия в Башкирии
Авиадебошира из Башкирии не пустили на рейс из Нового Уренгоя
Житель Башкирии устроил в туалете самолета перекур
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии устроил в туалете самолета перекур
Неравнодушный гражданин помог задержать пьяного водителя в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Неравнодушный гражданин помог задержать пьяного водителя в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok