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Молодая жительница Башкирии исчезла во время велопрогулки

Молодая жительница Башкирии исчезла во время велопрогулки

12:02, 18 окт 2024

В Гафурийском районе Республики Башкортостан без вести пропала 25-летняя Милана Галиева. 17 октября девушка отправилась на велосипедную прогулку в окрестностях деревни Луговая и не вернулась.

Рост пропавшей составляет 155 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения Милана была одета в темно-коричневую куртку из кожи, бежевые брюки и черно-белый платок в клетку.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» ведут активные поиски пропавшей и просят всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении Миланы Галиевой, сообщить об этом по телефонам: 8 (937) 310-21-12 или 112. Организация также обращается за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поискам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гафурийский район происшествия поиск
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