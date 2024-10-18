Ребенок выпал из окна второго этажа в Уфе
17:34, 18 окт 2024
В Уфе, в пятницу 18 октября, произошел несчастный случай: трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома по улице Магистральной.
Как сообщает пресс-служба столичного УГЗ, ребенок забрался на подоконник, пока взрослые находились дома, и, потеряв равновесие, сорвался вниз.
К счастью, девочка осталась жива, но получила серьезные травмы. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Автор: Алия Карачурина
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