В Башкирии пожилой мужчина погиб, пытаясь спастись из горящего дома
22:04, 18 окт 2024
В пятницу, 18 октября, в башкирском городе Белебее пожар в частном доме привел к гибели 74-летнего пенсионера.
Инцидент произошел в вечернее время. Пламя охватило веранду жилого дома. Несмотря на оперативное прибытие пожарных бригад, спасти жизнь пожилого мужчины не удалось.
По предварительным данным, полученным от экспертов МЧС, погибший предпринял попытку спастись. Тело мужчины было обнаружено возле окна. К несчастью, время сыграло против него, и пенсионер не успел выбраться наружу до того, как пламя и дым полностью заполнили дом.
В настоящее время на месте трагедии работает группа специалистов, включая дознавателя МЧС и следственно-оперативную бригаду.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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