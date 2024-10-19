Надежда не угасает: В Уфе продолжаются поиски пропавшего подростка Дамира Адигамова
11:15, 19 окт 2024
В Уфе 14-летний Дамир Адигамов, пропавший без вести в конце марта, до сих пор не найден, несмотря на масштабные поисковые операции, объединившие усилия профессиональных спасателей, волонтеров и правоохранительных органов.
История исчезновения Дамира началась 30 марта, когда он отправился на прогулку со своим 13-летним другом в район оздоровительного лагеря «Чайка». Внезапная потеря связи с подростками вызвала тревогу родителей, которые тут же обратились в полицию. Последующие дни принесли тревожные находки: детские рюкзаки в лесу и сапог одного из мальчиков, вмерзший в лед реки Белой.
Трагический поворот в расследовании произошел 26 мая, когда в реке Белой было обнаружено тело 13-летнего друга Дамира. Однако поиски самого подростка не прекращаются по сей день, несмотря на приближение зимы и сложные погодные условия.
Гульнара Шайхутдинова, представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Башкортостан, подчеркивает непрерывность поисковых мероприятий:
В настоящее время поисковые работы сосредоточены вдоль побережья реки Белой в Уфе. Летние паводки значительно осложнили доступ к береговой линии, но с понижением уровня воды волонтеры получили возможность тщательно обследовать ранее недоступные участки.
Поисковые операции проводятся с использованием различных ресурсов. Помимо пеших групп волонтеров, задействованы кинологические расчеты, а также плавсредства спасательных служб. Управление гражданской защиты Уфы ежедневно проводит обследование акватории и береговой линии реки Белой.
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