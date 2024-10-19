Надежда не угасает: В Уфе продолжаются поиски пропавшего подростка Дамира Адигамова

11:15, 19 окт 2024

В Уфе 14-летний Дамир Адигамов, пропавший без вести в конце марта, до сих пор не найден, несмотря на масштабные поисковые операции, объединившие усилия профессиональных спасателей, волонтеров и правоохранительных органов.

История исчезновения Дамира началась 30 марта, когда он отправился на прогулку со своим 13-летним другом в район оздоровительного лагеря «Чайка». Внезапная потеря связи с подростками вызвала тревогу родителей, которые тут же обратились в полицию. Последующие дни принесли тревожные находки: детские рюкзаки в лесу и сапог одного из мальчиков, вмерзший в лед реки Белой.

Трагический поворот в расследовании произошел 26 мая, когда в реке Белой было обнаружено тело 13-летнего друга Дамира. Однако поиски самого подростка не прекращаются по сей день, несмотря на приближение зимы и сложные погодные условия.

Гульнара Шайхутдинова, представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Башкортостан, подчеркивает непрерывность поисковых мероприятий:

«Пока человек не найден, поиск продолжается. Даже если погодные условия изменятся, мы адаптируем формат поиска, но не прекратим его».

В настоящее время поисковые работы сосредоточены вдоль побережья реки Белой в Уфе. Летние паводки значительно осложнили доступ к береговой линии, но с понижением уровня воды волонтеры получили возможность тщательно обследовать ранее недоступные участки.

«Сейчас мы заново проходим береговую линию, просматриваем завалы. Наши волонтеры работают небольшими группами, соблюдая все меры безопасности», — поясняет Шайхутдинова.

Поисковые операции проводятся с использованием различных ресурсов. Помимо пеших групп волонтеров, задействованы кинологические расчеты, а также плавсредства спасательных служб. Управление гражданской защиты Уфы ежедневно проводит обследование акватории и береговой линии реки Белой.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети