В Башкирии сгорел автомобиль с водителем в салоне
11:22, 19 окт 2024
В пятницу, 18 октября, поздним вечером в селе Азнаево Бижбулякского района Башкирии произошел трагический инцидент. Легковой автомобиль «Лада Гранта» полностью сгорел в результате пожара. При тушении огня спасатели обнаружили на месте водителя обгоревшие останки человека.
Личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работают специалисты МЧС и следственная группа, которые выясняют обстоятельства случившегося и причины возгорания.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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