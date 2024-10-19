В Башкирии сгорел автомобиль с водителем в салоне

11:22, 19 окт 2024

В пятницу, 18 октября, поздним вечером в селе Азнаево Бижбулякского района Башкирии произошел трагический инцидент. Легковой автомобиль «Лада Гранта» полностью сгорел в результате пожара. При тушении огня спасатели обнаружили на месте водителя обгоревшие останки человека.

Личность погибшего пока не установлена. На месте происшествия работают специалисты МЧС и следственная группа, которые выясняют обстоятельства случившегося и причины возгорания.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ