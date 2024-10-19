Женщина серьезно пострадала при пожаре в жилом доме под Уфой

11:32, 19 окт 2024

В конце рабочей недели, 18 октября, в поселке Первомайский Уфимского района произошел пожар в деревянном доме.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС и бригады пожарных, прибывшие на место, сразу приступили к тушению.

Однако, несмотря на оперативность избежать человеческих жертв не удалось. Единственная обитательница дома, женщина средних лет, получила серьезные травмы: обширные ожоги затронули значительную часть тела, включая голову, шею, туловище и конечности. Кроме того, врачи диагностировали у пострадавшей ингаляционную травму и интоксикацию продуктами горения.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия одновременно с пожарными, оказала первую медицинскую помощь и транспортировала пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение. По словам врачей, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, и медики прилагают все усилия для стабилизации ее состояния.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МЧС России. Эксперты тщательно изучают обстоятельства возникновения пожара, анализируют улики и опрашивают свидетелей.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ