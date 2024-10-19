В Уфе водитель Лады сбил ребенка на велосипеде
16:20, 19 окт 2024
В пятницу вечером, 18 октября, на улице Черняховского в Уфе произошло дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией города, 35-летний автомобилист, управлявший автомобилем Лада Гранта, выезжая со двора, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.
В результате столкновения юный велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.После оказания необходимой помощи, ребенка отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
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