В Уфе водитель Лады сбил ребенка на велосипеде

16:20, 19 окт 2024

В пятницу вечером, 18 октября, на улице Черняховского в Уфе произошло дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией города, 35-летний автомобилист, управлявший автомобилем Лада Гранта, выезжая со двора, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

В результате столкновения юный велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.После оказания необходимой помощи, ребенка отпустили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГАИ по РБ