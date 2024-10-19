В Башкирии в реке Юрюзань найдено тело утонувшего

19:27, 19 окт 2024

В Дуванском районе Башкирии из реки Юрюзань извлекли тело погибшего мужчины. Инцидент случился в субботу, 19 октября, вблизи села Сафоновка.

Полицейские обнаружили бездыханное тело в водоему и доставили его на берег. Личность погибшего пока не установлена, правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

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Автор: Вадим Рудаков