Череда пожаров в Башкирии унесла жизни четырех человек
20:22, 19 окт 2024
В минувшую субботу, 18 октября, в Республике Башкортостан случилась серия пожаров, охвативших различные районы региона. В результате происшествий погибли четыре человека.
В Уфимском районе в деревне Первомайский, произошел пожар, в результате которого погибла 83-летняя пенсионерка. Несмотря на оперативные действия спасателей и медиков, женщина получила критические ожоги и скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Параллельно с этим, в городе Белебей огонь, охвативший жилое помещение, унес жизнь 50-летнего мужчины.
Третий инцидент произошел в Давлекановском районе, где в деревне Новояппарово пожар стал причиной смерти 70-летнего местного жителя.
Еще один пожар произошел в селе Азнаево Бижбулякского района. Здесь загорелся автомобиль «Лада Гранта», внутри которого было обнаружено тело неустановленного мужчины.
В настоящее время следственные органы и пожарные службы Башкирии проводят тщательное расследование всех четырех инцидентов.
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