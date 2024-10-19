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Череда пожаров в Башкирии унесла жизни четырех человек

Череда пожаров в Башкирии унесла жизни четырех человек

20:22, 19 окт 2024

В минувшую субботу, 18 октября, в Республике Башкортостан случилась серия пожаров, охвативших различные районы региона. В результате происшествий погибли четыре человека.

В Уфимском районе в деревне Первомайский, произошел пожар, в результате которого погибла 83-летняя пенсионерка. Несмотря на оперативные действия спасателей и медиков, женщина получила критические ожоги и скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Параллельно с этим, в городе Белебей огонь, охвативший жилое помещение, унес жизнь 50-летнего мужчины.

Третий инцидент произошел в Давлекановском районе, где в деревне Новояппарово пожар стал причиной смерти 70-летнего местного жителя.

Еще один пожар произошел в селе Азнаево Бижбулякского района. Здесь загорелся автомобиль «Лада Гранта», внутри которого было обнаружено тело неустановленного мужчины.

В настоящее время следственные органы и пожарные службы Башкирии проводят тщательное расследование всех четырех инцидентов.

Женщина серьезно пострадала при пожаре в жилом доме под Уфой

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия пожар
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