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В Башкирии водитель Subaru врезался в столб и оказался заблокирован в машине

В Башкирии водитель Subaru врезался в столб и оказался заблокирован в машине

11:39, 20 окт 2024

Инцидент произошел в ночь на 19 октября недалеко от села Булгаково Уфимского района. 24-летний водитель, управлявший автомобилем марки Subaru, по невыясненным пока причинам потерял управление, и машина на высокой скорости врезалась в столб.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям используя специальное оборудование, освободили водителя из искореженного салона автомобиля.

Пострадавший был передан в руки медиков скорой помощи для оценки состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. Степень полученных им травм пока не сообщается.

В настоящее время сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) приступили к тщательному расследованию обстоятельств аварии. Им предстоит выяснить, что именно привело к потере управления: техническая неисправность, человеческий фактор или, возможно, неблагоприятные дорожные условия.

В связи с этим инцидентом Госкомитет Башкирии по ЧС обратился ко всем водителям. Эксперты подчеркивают важность учета погодных условий и состояния дорожного покрытия при планировании и осуществлении поездок.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГК РБ по ЧС
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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