Пожар в Башкирии: обнаружены останки человека
11:54, 20 окт 2024
В Стерлитамаке, на территории садового некоммерческого товарищества «Горняк», произошел пожар, в результате которого погиб человек. Огонь охватил дом площадью 50 квадратных метров.
После ликвидации пожара спасатели обнаружили на месте происшествия фрагменты тела. Личность погибшего и его пол пока не установлены.
В тушении пожара принимали участие силы МЧС России, городского управления гражданской защиты Стерлитамака, а также добровольцы.
В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование для выяснения причин возгорания.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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