Пожар в Башкирии: обнаружены останки человека

11:54, 20 окт 2024

В Стерлитамаке, на территории садового некоммерческого товарищества «Горняк», произошел пожар, в результате которого погиб человек. Огонь охватил дом площадью 50 квадратных метров.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили на месте происшествия фрагменты тела. Личность погибшего и его пол пока не установлены.

В тушении пожара принимали участие силы МЧС России, городского управления гражданской защиты Стерлитамака, а также добровольцы.

В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование для выяснения причин возгорания.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ