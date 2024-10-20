В Башкирии владелец квартиры устроил пожар

17:49, 20 окт 2024

В башкирском городе Агидели произошел пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил квартиру на втором этаже, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате происшествия подъезд дома сильно закоптился.

По предварительным данным, причиной пожара стали действия владельца квартиры. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, включая двадцать взрослых и десять детей. К счастью, никто не пострадал.

Этот инцидент напоминает о похожем случае, произошедшем неделю назад в Уфе. Тогда владелец квартиры также устроил пожар, причинив серьезный ущерб имуществу. Многие жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры из-за необходимости проведения ремонта. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ