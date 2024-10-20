В Башкирии владелец квартиры устроил пожар
17:49, 20 окт 2024
В башкирском городе Агидели произошел пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил квартиру на втором этаже, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате происшествия подъезд дома сильно закоптился.
По предварительным данным, причиной пожара стали действия владельца квартиры. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, включая двадцать взрослых и десять детей. К счастью, никто не пострадал.
Этот инцидент напоминает о похожем случае, произошедшем неделю назад в Уфе. Тогда владелец квартиры также устроил пожар, причинив серьезный ущерб имуществу. Многие жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры из-за необходимости проведения ремонта. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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