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В Башкирии владелец квартиры устроил пожар

В Башкирии владелец квартиры устроил пожар

17:49, 20 окт 2024

В башкирском городе Агидели произошел пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил квартиру на втором этаже, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате происшествия подъезд дома сильно закоптился.

По предварительным данным, причиной пожара стали действия владельца квартиры. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, включая двадцать взрослых и десять детей. К счастью, никто не пострадал.

Этот инцидент напоминает о похожем случае, произошедшем неделю назад в Уфе. Тогда владелец квартиры также устроил пожар, причинив серьезный ущерб имуществу. Многие жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры из-за необходимости проведения ремонта. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело.


Пожар в Башкирии: обнаружены останки человека

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Агидель происшествия пожар
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