Водитель предотвратил пожар на АЗС в Уфе, потушив горящую цистерну с пропаном

18:05, 20 окт 2024

На территории автозаправочной станции в Уфе внезапно вспыхнула цистерна с пропаном.

Ситуация развивалась стремительно. Газовоздушная смесь в цистерне неожиданно воспламенилась. Благодаря быстрой реакции находившегося поблизости водителя, удалось избежать худшего сценария.

Не растерявшись в критический момент, мужчина схватил огнетушитель и бросился к очагу возгорания. Добприбытия пожарных возгорание было локализовано.

Прибывшие на место происшествия спасатели, провели дополнительную обработку зоны возгорания, чтобы исключить возможность повторного воспламенения. К счастью, благодаря своевременным и грамотным действиям всех участников инцидента, удалось избежать жертв и серьезных повреждений инфраструктуры АЗС.

Медики скорой помощи осмотрели водителя непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время на АЗС работает группа специалистов, задача которых — установить точные причины возникновения пожара.

Спасатели настоятельно рекомендуют не пренебрегать регулярным техническим осмотром, который может предотвратить потенциально опасные ситуации на дороге и заправочных станциях.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ