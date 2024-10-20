Водитель предотвратил пожар на АЗС в Уфе, потушив горящую цистерну с пропаном
18:05, 20 окт 2024
На территории автозаправочной станции в Уфе внезапно вспыхнула цистерна с пропаном.
Ситуация развивалась стремительно. Газовоздушная смесь в цистерне неожиданно воспламенилась. Благодаря быстрой реакции находившегося поблизости водителя, удалось избежать худшего сценария.
Не растерявшись в критический момент, мужчина схватил огнетушитель и бросился к очагу возгорания. Добприбытия пожарных возгорание было локализовано.
Прибывшие на место происшествия спасатели, провели дополнительную обработку зоны возгорания, чтобы исключить возможность повторного воспламенения. К счастью, благодаря своевременным и грамотным действиям всех участников инцидента, удалось избежать жертв и серьезных повреждений инфраструктуры АЗС.
Медики скорой помощи осмотрели водителя непосредственно на месте происшествия.
В настоящее время на АЗС работает группа специалистов, задача которых — установить точные причины возникновения пожара.
Спасатели настоятельно рекомендуют не пренебрегать регулярным техническим осмотром, который может предотвратить потенциально опасные ситуации на дороге и заправочных станциях.
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