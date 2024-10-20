В Башкирии друзья-дембеля попали в ДТП: один погиб, другой в реанимации

20:46, 20 окт 2024

В Башкирии, на трассе Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино, ранним утром 18 октября произошла страшная авария, унесшая жизнь 19-летнего парня. Его друг, 21-летний водитель автомобиля, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Согласно информации, предоставленной республиканской Госавтоинспекцией, ВАЗ-2114, за рулем которого находился 21-летний житель села Юмагузино, вылетел в кювет недалеко от села Восточный. Судя по видеозаписи с места происшествия, легковушка превратилась в груду искореженного металла.

В результате ДТП пассажир, 19-летний юноша, погиб на месте. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы Кумертау.

Как удалось выяснить, в машине находились двое друзей детства, недавно вернувшиеся со срочной службы. Старший, Денис З., служил в ракетных войсках, младший, Артем С., в Росгвардии. По словам односельчан, в то утро ребята возвращались домой после встречи с друзьями. Куда именно они ездили и что стало причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Эта «четырнадцатая» была первой машиной Дениса. Он приобрел ее сразу после демобилизации.

Смерть Артема стала тяжелым ударом для жителей села Юмагузино. В социальных сетях люди выражают соболезнования семье погибшего, вспоминая его как доброго и отзывчивого парня.

«Только пришел из армии, только жизнь началась взрослая…», — с горечью пишут односельчане.

Тем временем, состояние Дениса З. остается крайне тяжелым. Врачи диагностировали у него множественные переломы и другие серьезные травмы.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети. ГАИ по РБ