В Башкирии спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака в реке

20:56, 20 окт 2024

В воскресенье, 20 октября, завершились поиски 63-летнего жителя Башкирии, пропавшего во время рыбалки на реке Гарейке. К сожалению, надежды на благополучный исход не оправдались.

Согласно данным МЧС по РБ, рыбак отправился на проверку рыболовных сетей. Однако домой мужчина так и не вернулся.

Первоначальные поиски, проведенные полицией, принесли тревожную находку — пустую лодку пропавшего.

Утром 20 октября поисковая группа МЧС обнаружила тело погибшего в реке Гарейке. Спасатели извлекли его из воды.

В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательное расследование обстоятельств трагедии. Эксперты рассматривают различные версии произошедшего, включая возможность несчастного случая или проблемы со здоровьем.

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Автор: Алия Карачурина