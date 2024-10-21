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В Уфе неизвестный от имени ученика угрожает начать стрельбу в лицее №107

В Уфе неизвестный от имени ученика угрожает начать стрельбу в лицее №107

11:11, 21 окт 2024

В Уфе лицей № 107, расположенный на улице Харьковской, стал объектом угроз со стороны неизвестного лица, заявляющего о намерении совершить акт насилия в отношении учеников.

Инцидент произошел 15 октября, когда аноним создал канал в мессенджере Telegram. В своих сообщениях он выразил недовольство атмосферой в школе, жалуясь на травлю со стороны сверстников и отсутствие понимания среди педагогического состава. Неизвестный заявил о планируемой «расправе», намеченной на 21 октября.

«Я запомнил каждое оскорбительное слово. За издевательства над моей внешностью и национальностью вы поплатитесь», — написал он.

Утром 21 октября жители Уфы заметили присутствие сотрудников правоохранительных органов вблизи лицея. Предположительно, силовики проводят проверку учебного заведения, однако официальных комментариев от МВД Башкирии получить не удалось.

Попытка прояснить ситуацию, связавшись с представителями лицея, не принесла ожидаемых результатов. Сотрудница, ответившая на звонок по номеру, указанному в социальных сетях учебного заведения, оказалась в замешательстве и выразила нежелание обсуждать тему угроз.

«Я не владею информацией об этом. Вам лучше обратиться к администрации», — таков был ответ, после которого разговор был прерван.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия
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