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В Башкирии неосторожность с огнем стала причиной смертельного пожара

В Башкирии неосторожность с огнем стала причиной смертельного пожара

11:48, 21 окт 2024

В селе Железнодорожный Белорецкого района Башкирии в собственном доме сгорел 47-летний мужчина.

По данным пресс-службы МЧС Республики Башкортостан, инцидент произошел в ночь на понедельник. В доме на момент возгорания находились трое мужчин. Двоим удалось вовремя заметить опасность и покинуть жилище, однако их товарищ не смог спастись. Тело погибшего было обнаружено пожарными после ликвидации огня.

Предварительное расследование указывает на то, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
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