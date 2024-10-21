В Башкирии неосторожность с огнем стала причиной смертельного пожара
11:48, 21 окт 2024
В селе Железнодорожный Белорецкого района Башкирии в собственном доме сгорел 47-летний мужчина.
По данным пресс-службы МЧС Республики Башкортостан, инцидент произошел в ночь на понедельник. В доме на момент возгорания находились трое мужчин. Двоим удалось вовремя заметить опасность и покинуть жилище, однако их товарищ не смог спастись. Тело погибшего было обнаружено пожарными после ликвидации огня.
Предварительное расследование указывает на то, что причиной пожара стала неосторожность при курении.
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
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