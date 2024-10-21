Рустем Газизов получит новую должность в правительстве Башкирии

14:10, 21 окт 2024

В Республике Башкортостан грядут значительные изменения в структуре региональной власти. Глава региона Радий Хабиров анонсировал ряд кадровых перестановок, которые призваны оптимизировать работу правительства и укрепить управленческий состав.

Центральной фигурой этих изменений стал Рустем Газизов, до недавнего времени занимавший пост мэра Стерлитамака — второго по величине города республики. Согласно заявлению Хабирова, сделанному 21 октября на оперативном совещании правительства, Газизов в ближайшее время пополнит ряды Кабинета министров Башкирии.

«Мы приняли решение пригласить Рустема Фаритовича в Уфу , в состав нового правительства. Его будущая должность уже определена», — подчеркнул глава региона, не раскрывая, однако, конкретных деталей нового назначения Газизова.

Освободившееся кресло главы Стерлитамака не осталось вакантным. На эту должность единогласным решением депутатов был избран Эмиль Шаймарданов, ранее работавший заместителем Газизова.

Сам Рустем Газизов уже попрощался с жителями Стерлитамака через социальные сети, выразив благодарность за совместную работу и поддержку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/r.f.gazizov