Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Рустем Газизов получит новую должность в правительстве Башкирии

Рустем Газизов получит новую должность в правительстве Башкирии

14:10, 21 окт 2024

В Республике Башкортостан грядут значительные изменения в структуре региональной власти. Глава региона Радий Хабиров анонсировал ряд кадровых перестановок, которые призваны оптимизировать работу правительства и укрепить управленческий состав.

Центральной фигурой этих изменений стал Рустем Газизов, до недавнего времени занимавший пост мэра Стерлитамака — второго по величине города республики. Согласно заявлению Хабирова, сделанному 21 октября на оперативном совещании правительства, Газизов в ближайшее время пополнит ряды Кабинета министров Башкирии.

«Мы приняли решение пригласить Рустема Фаритовича в Уфу, в состав нового правительства. Его будущая должность уже определена», — подчеркнул глава региона, не раскрывая, однако, конкретных деталей нового назначения Газизова.

Освободившееся кресло главы Стерлитамака не осталось вакантным. На эту должность единогласным решением депутатов был избран Эмиль Шаймарданов, ранее работавший заместителем Газизова.

Сам Рустем Газизов уже попрощался с жителями Стерлитамака через социальные сети, выразив благодарность за совместную работу и поддержку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/r.f.gazizov
Читайте также

Правительство Башкирии подает в отставку
Политика в Башкирии
Правительство Башкирии подает в отставку
В Башкирии определился куратор спортивной сферы в правительстве
Спорт в Башкирии
В Башкирии определился куратор спортивной сферы в правительстве
Правительство России в полном составе ушло в отставку
Политика в Башкирии
Правительство России в полном составе ушло в отставку
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост
Политика в Башкирии
Кадровые изменения в Уфе: глава Советского района покинул свой пост


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok