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«Что-то все равно будет найдено»: следователи не теряют надежды найти пропавшего в Уфе мальчика

«Что-то все равно будет найдено»: следователи не теряют надежды найти пропавшего в Уфе мальчика

15:49, 21 окт 2024

«Что-то все равно будет найдено»: следователи не теряют надежды найти пропавшего в Уфе мальчика

В Уфе следователи и спасатели не оставляют попыток найти 14-летнего Дамира Адигамова, пропавшего в марте этого года.

История началась 30 марта, когда Дамир вместе со своим 13-летним другом исчез в районе лагеря «Чайка». Трагический поворот событий произошел в конце мая, когда было обнаружено тело друга Дамира. Однако судьба самого Дамира до сих пор остается неизвестной.

Иван Костырев, заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления СКР по Республике Башкортостан, поделился информацией о ходе расследования. По его словам, основной версией случившегося считается несчастный случай на воде.

«Существует вероятность, что мальчик мог попасть в водоворот или зацепиться за подводное препятствие, что привело к трагическим последствиям», — пояснил майор юстиции.

Несмотря на сложности, поисковые мероприятия будут продолжаться вплоть до наступления холодов и замерзания водоемов. Костырев подчеркнул, что даже если в текущем году поиски не увенчаются успехом, они будут возобновлены с наступлением весны.

«Мы не теряем надежды. Даже спустя год или два мы можем обнаружить какие-либо улики, будь то фрагмент одежды или что-то еще», — отметил следователь.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия поиск
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