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В Башкирии женщину будут судить за попытку купить права для мужа

В Башкирии женщину будут судить за попытку купить права для мужа

16:10, 21 окт 2024

Весной прошлого года жительница Белебея предприняла попытку обойти закон, чтобы помочь мужу получить водительское удостоверение. Она решила прибегнуть к незаконному методу, который, по ее мнению, должен был гарантировать успех, сообщает прокуратура республики. Обвиняемая передала денежные средства в размере 60 тысяч рублей инспектору ГИБДД через посредника. Предполагалось, что эти деньги помогут «решить вопрос» с получением прав в обход установленных процедур.

Однако план пошел не так, как задумывалось. Несмотря на переданную взятку, супруг обвиняемой так и не получил желаемого водительского удостоверения.

Прокуратура Белебея провела тщательное расследование дела. В результате женщине было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу. Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления. Теперь ей предстоит предстать перед судом, где будет решаться ее дальнейшая судьба.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Белебей происшествия взятка
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