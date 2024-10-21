В Уфе эвакуировали школу из-за пожара в лаборантской
18:06, 21 окт 2024
В субботу, 21 октября, в средней школе № 157 имени Героя Советского Союза Суфия Суфьянова, расположенной в городе Уфа, возник пожар в лаборантской на первом этаже.
Несмотря на то, что площадь пожара составила всего два квадратных метра, ситуация потребовала немедленных действий. Из здания были эвакуированы 563 человека, включая учащихся и персонал школы.
Представители МЧС Башкирии сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты ведомства проводят тщательное расследование, чтобы установить точные причины возгорания и предотвратить подобные случаи в будущем.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ