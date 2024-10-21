В Башкирии на ходу загорелся грузовик «Газон»

21:50, 21 окт 2024

На 1365-м километре трассы Уфа-Самара, вблизи села Старые Багады (Буздякский район, Башкирия), загорелся грузовой автомобиль «ГАЗон». Возгорание произошло во время движения.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали пламя, однако грузовик успел получить значительные повреждения.

По информации пресс-службы МЧС по республике, в результате инцидента никто не пострадал.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ